'Een kick krijgen van likes bij dodelijk ongeluk A58, dan ben je echt een zieke geest'

Het is een schokkend maar bekend verschijnsel: zware ongelukken of misdrijven filmen, terwijl slachtoffers liggen te vechten voor hun leven. Het meest recente voorbeeld is het wangedrag deze zomer van voorbijgangers op de A58 na een dodelijk ongeluk. Zonder blikken of blozen stonden zij met hun mobieltjes tussen reddingswerkers opnames te maken.



Zelfs de doodsstrijd van een van de slachtoffers - hij werd gereanimeerd - was voor hen niet veilig. Sommige filmers plaatsten de beelden van de wrakstukken zelfs op sociale media. Eén van hen gaf in een geruchtmakend interview met deze krant aan anderen te willen waarschuwen voor de verkeerschaos. Ook zei ze het leuk te vinden als grote kanalen haar berichten retweeten.