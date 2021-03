Een wietvriendelijke wind, een goed idee?

Migratie Migratie, altijd weer een splijtzwam

10:59 Braaf namen alle partijen weer hoofdstukken over asiel op in hun verkiezingsprogramma’s. Maar dan nu vast een winstwaarschuwing: geen enkel van al die plannen gaat óóit werkelijkheid worden. Asiel was, is en blijft een splijtzwam. En in een coalitieland als het onze, zal iedere partij straks water bij de wijn moeten doen. Dus: een compromis.