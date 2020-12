Eerdmans en Nanninga beslissen volgende week of ze meedoen aan Kamerverkiezingen

video Baudet: Coupple­gers zijn opgestapt, maar andere bestuursle­den moeten ook weg

27 november Het straatgevecht over de leiding van Forum voor Democratie is een tweede ronde ingegaan. Volgens Thierry Baudet is hij ‘wederrechtelijk’ uit het bestuur gegooid, waardoor zijn partij is ‘gegijzeld’en hij niet mee kan doen aan de verkiezingen. Hij vindt dat twee bestuurders die kritisch op hem zijn per direct moeten opstappen.