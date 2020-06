‘Eerste Kamer gaat boekje niet te buiten met motie tegen Ollongren’

Versoepe­ling coronamaat­re­ge­len: 100 mensen niet overal meer de grens

19:38 Het kabinet versoepelt de coronaregels per 1 juli verder dan eerder was aangekondigd. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Op de persconferentie die premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond houden, kondigen ze aan dat er straks geen bovengrens meer geldt voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij anderhalve meter afstand tot elkaar houden.