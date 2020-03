Einde aan traditie: vrouw uit bedrijfsleven leidt speurtocht naar CDA-fractie

Met de keuze voor Herbert wordt een traditie doorbroken. Meestal is de voorzitter van de christendemocratische kandidatencommissie voor de nieuwe fractie een mastodont die het klappen van de partijzweep kent. In 2017 was het oud-minister Liesbeth Spies.

Voetafdrukken

De enige voetafdrukken van Herbert in het CDA zijn zichtbaar als lid van de commissie-Rombouts. Daarin analyseerde zij in 2012 de oorzaken van het historisch dieptepunt dat het CDA bereikte van 13 zetels na een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Als een van de oorzaken voor de nederlaag werd gezien de onbekendheid van de lijsttrekker en de kandidaten van CDA-fractie.

NS

De Brabantse Herbert (47) werkte zestien jaar bij de NS. Ze was achtereenvolgens hoofd klantenservice, produktemanager, hoofd operations NS Hispeed en regiodirecteur. Ze onderbrak haar NS-carrière voor een zij-instroom in de bouw. Tijdens carnaval in Oeteldonk (Den Bosch) liep ze Bert van der Els, de baas van bouwbedrijf Heijmans tegen het lijf. In haar huidige portefeuille draagt ze de verantwoordelijkheid voor het imago van Heijmans en de positionering van het bedrijf in de bouwwereld. Ze propageert duurzaam bouwen.