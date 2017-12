Eindhovense ouderenpartij royeert Henk Krol

Het Ouderen Appèl in Eindhoven is bovendien boos omdat 50PLUS had beloofd niet mee te doen aan de verkiezingen in Eindhoven. De leden nemen dat Henk Krol kwalijk, vertelde fractievoorzitter en lijsttrekker Dré Rennenberg zondag.

Henk Krol was bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lijstduwer voor het Ouderen Appèl in Eindhoven. De partij groeide van drie naar vijf zetels in de Eindhovense raad. Op basis van voorkeurstemmen ging Krol in de gemeenteraad zitten tot hij definitief zijn comeback maakte in de Tweede Kamer voor 50PLUS.