Elco Brinkman verlaat Haagse politiek

De 70-jarige Brinkman is al sinds de jaren tachtig prominent CDA'er en werd in 1982 minister. Zeven jaar later werd hij fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Hij volgde Ruud Lubbers op als lijsttrekker en partijleider en zou de volgende CDA-premier worden, maar Lubbers lichtte zijn kroonprins pootje. De daaropvolgende verpletterende verkiezingsnederlaag kostte Brinkman de kop.



Als bestuurder in het maatschappelijk middenveld kreeg Brinkman vervolgens bijna evenveel invloed. ,,Maar nu is het genoeg'', aldus Brinkman, en gaat hij zich aan zijn kleinkinderen wijden. ,,Al blijf ik heus nog wel hier en daar een klusje doen. Afwachten en stilzitten kan ik nu eenmaal niet.''