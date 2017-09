Elk koningshuis z'n eigen Prinsjesdag-ceremonie

Volledig scherm De Britse koningin Elizabeth in haar traditionele koets. © Getty Images

Groot-Brittannië

Niemand viert de opening van het parlementaire jaar zo uitbundig als Groot-Brittannië. De traditie spat ervan af. Vanaf het 'doorzoeken' van de kelders van het parlementsgebouw - in 1605 wilden rooms-katholieken het opblazen - tot de rit terug van de koningin naar Buckingham Palace. In een koets, geëscorteerd door het Household Cavalry Mounted Regiment. De deuren van het Lagerhuis gaan pas open na drie harde slagen op de deur met een ceremoniële staf. Gekleed in de koningsmantel, met de Imperial State-kroon op haar hoofd leest zij in het Hogerhuis op haar troon de Queen's Speech voor. Op vlakke toon om haar onpartijdigheid te benadrukken. Een vaste datum is er niet.

Volledig scherm De Japanse keizer Akihito groet zijn parlement. © EPA

De dagen dat de Japanse keizer zijn paleis in Tokio verlaat zijn op twee handen te tellen. Maar een bezoek aan de Diet, voor de opening van het parlementaire jaar (geen vaste datum), is een vaste verplichting. Voor zijn bezoek, gekleed in zwart jacquet, opent het parlement de hoofdingang, loodzware bronzen deuren die voor gewone stervelingen dicht blijven. Hij loopt via de hal en een trap naar de 'keizerskamer' waar hij zich kan voorbereiden voor zijn ontmoeting met de parlementsleden. Eenmaal binnen, na een kleine buiging, leest hij staand voor de troon, zonder escorte, een verklaring voor. Het gaat hierbij niet om een troonrede maar om een korte speech, zonder verwijzingen naar regeringsbeleid.

Volledig scherm Koning Karel Gustaaf en koningin Silvia van Zweden. © AFP

Scandinavië

De drie koningshuizen in Scandinavië is bij de opening van het parlementaire jaar een verschillende rol toebedeeld. De koning van Noorwegen spreekt een troonrede uit. In Zweden opent de koning het parlementaire jaar, maar licht de minister-president vervolgens het regeringsbeleid toe. Tot 1974 sprak de koning de troonrede uit. Een grondwetswijziging heeft daar een einde aan gemaakt. Sinds de jaren 70 moet de rede worden uitgesproken in 'Klarsprak', eenvoudig taalgebruik dat iedere Zweed kan begrijpen. De vorst in Denemarken heeft geen enkele formele rol. Daar spreekt de premier de openingsrede uit. Denemarken heeft wel een vaste dag voor de ceremonie: de eerste dinsdag van oktober.

Volledig scherm De Spaanse koning Filipe. © afp

Spanje en België

De koningen van Spanje en België hebben 'een makkie'. Zij hoeven geen troonrede uit te spreken omdat die er niet is. In België eist de minister-president met een federale beleidsverklaring en de overhandiging van de begroting de hoofdrol op in het parlement, meestal op de tweede woensdag in oktober. Eenzelfde soort ceremonie vindt plaats in Madrid. Ook daar trapt de premier het parlementaire jaar af. De belangrijkste toespraken van de koningen van Spanje en België worden rond kerst gehouden.

Volledig scherm Koning Abdullah II van Jordanië. © EPA

Arabische wereld