'Emile Roemer tijdelijk burgemeester van Heerlen'

Heerlen moet het voorlopig zonder de vaste burgemeester Ralf Krewinkel doen. De burgervader meldde zich onlangs voor onbepaalde tijd ziek in verband met de ziekte van zijn zoontje.

Gistermiddag overlegde gouverneur Theo Bovens al met de fractieleiders van de Limburgse gemeente. Hij drong er daarin aan op een waarnemend burgemeester voor Heerlen, liefst een die voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zitting zou nemen.

Verkiezingen

Bovens wilde gisteren tegenover De Limburger niets kwijt over kandidaten die hij op het oog heeft. De fractieleiders hebben zich tijdens het overleg verplicht te zwijgen. ,,Aan het eind van de week moet duidelijk zijn wie waarnemend burgemeester wordt in Heerlen'', aldus de gouverneur gisteren. ,,Het is mijns inziens noodzakelijk iemand te benoemen vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Er is dan veel werk te doen dat je niet door een loco moet laten doen. Denk aan het beëdigen van de nieuwe gemeenteraad.''

L1 meldt nu echter dat Roemer de ambtsketting tijdelijk krijgt omgehangen. Het zou hem de eerste SP-burgemeester van Nederland maken.

Afscheid Tweede Kamer

Roemer maakte in december bekend op te stappen als leider van de SP. Lilian Marijnissen nam het partijleiderschap van hem over. Roemer verkeerde daarvoor al langere tijd in een lastige positie. Hij wist drie verkiezingen op rij niet boven de 15 zetels uit te komen en zijn partij stond er in de peilingen niet rooskleurig voor. Ook intern was er veel kritiek op de SP-top.