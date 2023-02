Emotioneel laatste woord zaak - De Mos: ‘Geef me mijn toekomst terug’

Met podcast,,Een Hagenees is niemands knecht, ik zit niet in de zak van welke donateur dan ook.” Het waren zo’n beetje de laatste woorden in de Haagse corruptiezaak, gesproken door Richard de Mos. Daarmee komt een einde aan drie weken volle zittingsdagen voor de verdachten.

Een einde dat opnieuw een emotionele lading kreeg, toen de verdachten nog één keer konden zeggen hoeveel impact de verdenking de afgelopen drieënhalf jaar op hun leven heeft gehad. ,,Het heeft mij in het diepst van mijn zijn geraakt”, richtte De Mos zich tot de rechters. ,,Het heeft de stad prachtige ideeën afgenomen. De inwoners zijn de grootste slachtoffers van het treurige schouwspel dat nu al 3,5 jaar een schaduw werpt over onze mooie stad.”

Hij benadrukte opnieuw dat hij met zijn partij een bedreiging werd voor de gevestigde landelijke partijen. ,,Bedreigend worden betekent tegenwerking, dat gaat van uitgemaakt worden voor racist als je de gevolgen van de bevolkingsgroei wilt bespreken tot het uitgesloten worden van collegedeelname op basis van een verdenking.”

Guernaoui

Zijn collega Rachid Guernaoui wees ook op de gevolgen van de zaak voor zijn leven. Hij bedankte zijn vriendin, familie, vrienden en de partijgenoten die hen steunen. Tegen de rechters zei hij: ,,Wat uw uitspraak ook is, de afgelopen 3,5 jaar kunt u niet terugdraaien. Met uw uitspraak kunt u er wel voor zorgen dat ik mijn toekomst terug krijg, dat ik überhaupt een toekomst heb.”

Ook projectontwikkelaar Edwin Jansen wees op de enorme impact van de verdenkingen op zijn zakelijke en zijn privéleven. Hij hoopt dat het OM hier voortaan meer oog voor heeft, want het verhaal van de officier van justitie vond hij verbijsterend. ,,Dat heeft mij het meest pijn gedaan en gekwetst. Wat er door de officieren is gezegd, daar lusten de honden geen brood van. Hard, negatief, uit de context en soms ook volledig onwaar.”

Binnenkort verschijnt aflevering zes.

Daarmee doelde Jansen ook op wat er eerder die dag werd gezegd. Want het contrast bleef de tiende en laatste dag van de megazaak duidelijk: de aanklagers van het OM spreken van een geraffineerd crimineel netwerk van politici en ondernemers, de verdachten zelf stellen dat justitie in een tunnel zit en dat ze de ombudspolitiek van De Mos niet begrijpt.

Die geregeld geroemde ombudspolitiek was volgens het OM toch écht strafbare vriendjespolitiek, De Mos liep niet voor iedereen de benen uit zijn lijf. Over een kleine sponsor die 500 of 1000 euro doneerde zei hij bijvoorbeeld dat die niet echt achter Groep de Mos stond: ‘Achter aan sluiten, dan ga ik een ander wel eerder helpen’. ,,Kleine sponsors of niet-sponsors lijken in de stapel verzoeken onderop te zijn gelegd”, concludeert de officier van justitie daarom.

Op het verweer van advocaten dat meer geld voor de partij niet automatisch leidt tot meer zetels, countert het OM dat de partij daar in 2014 nota bene zelf heel anders over dacht. Destijds luidde de conclusie van de verkiezingsevaluatie dat een gebrek aan een goed gevulde campagnekas een van de oorzaken is dat er niet meer dan drie zetels zijn behaald. Daarom moest er meer geld binnengehaald worden: ‘Financiering wordt als een handicap van onze partij gezien, er moet meer geld opgehaald worden’, schrijven auteurs van Voortdurend Onderhoud, de evaluatie van de lokale Haagse verkiezingen van 2014.

Met een flinke reeks aan app- en telefoonberichten probeert het OM de verdenkingen donderdag nog verder te stutten. Zo zou De Mos een ‘hotel’ hebben beloofd aan zijn vastgoedvriend en verdachte Edwin Jansen, ook zou de maximale bouwhoogte op Scheveningen aangepast zijn in het verkiezingsprogramma. En de vastgoedverdachte verwachtte ook steun van de politiek, concludeert het OM bij het citeren van een appje van Jansen aan een compagnon: ,, ‘Maar goed, ik heb ook een hoop voor hun gedaan dus cliëntelisme is hier echt op zijn plaats.”

De nieuwe appjes en taps zijn de advocaten in de zaal een doorn in het oog. Volgens De Mos’ advocaat Peter Plasman probeert het OM de verdachten bewust nu nog negatiever te framen door met ‘nieuwe feiten’ op de proppen te komen op de laatste dag van de inhoudelijke behandeling. ,,Dus ik verzoek de rechtbank deze inbreng te negeren.”

Ook advocaat Judith de Boer van Edwin Jansen blijft erbij dat het OM slecht knip- en plakwerk levert. Opnieuw ontbreken er in de citaten veelzeggende emoticons als een smiley: ,,Er staan achter de voorgehouden berichten smileys die aangeven dat het niet serieus bedoeld was. Die worden weggelaten door het OM. Ik heb dat al eerder gezegd en dat gebeurt nu gewoon weer. Ook het bericht over cliëntelisme, daarvan wordt gezegd: er staan wat rare tekens achter. Dat is een smiley in het brondocument.”

Verder ging het OM nog in op de timing van de aanhouding van De Mos en de andere verdachten. De inval werd in juni al gepland en in augustus stond de datum al vast. ,,Met een mogelijk vertrek van Krikke heeft dit op geen enkele wijze te maken gehad.”

Op de laatste dag van de inhoudelijke behandeling reageren OM en advocaten nog een keer op elkaars inbreng, tot slot spreken de verdachten zelf.

Justitie vindt dat De Mos 22 maanden cel moet krijgen en een beroepsverbod van vier jaar. Zijn geregeld geprezen ‘ombudspolitiek’ was volgens justitie in werkelijkheid een dekmantel voor een crimineel complot. ,,De Mos wil politiek niet op een andere manier bedrijven”, stelde de officier van justitie eerder. ,,Wie denkt dat je betalende achterban mag voortrekken, diskwalificeert zichzelf als politicus. Het was pure vriendjespolitiek.”

Onschuldig

Ex-wethouder Richard de Mos hield vandaag een verhaal van zo’n tien minuten, de oud-PVV’er stelde onschuldig te zijn en altijd met de beste intenties gehandeld te hebben. Ook de zeven andere verdachten ontkennen iedere verdenking, de afgelopen dagen benadrukten alle advocaten dat het OM met citaten uit mails en afgetapte telefoontjes selectief ‘shopt’ in het dossier en zo een vals beeld ‘construeert’.

De verdachten claimen dat ze De Mos niet hebben omgekocht of beïnvloed. Wel doneerden ze aan de partij en was er soms contact over plannen en beleid. Maar het ene leidde niet tot het ander, van voor wat - hoort wat is dus geen sprake.

De aantijging, bijvoorbeeld, dat de broers Akyol hun nachtvergunning voor het zalencentrum ‘kochten’ door steun aan De Mos is een ‘fabeltje’, schetste Akyols advocaat Arthur van der Biezen woensdag. Al in 2004 constateert de gemeente Den Haag zelf dat het imago als uitgaansstad zwak is, met een gebrek aan grote zalen. Dat moet beter, is de conclusie in een rapport.

,,Dat is wat De Mos jaren later doet. Atilla heeft dit niet allemaal verzonnen”, zegt Van der Biezen. ,,Het beleid vindt zijn oorsprong in het verleden. Wethouder Richard de Mos heeft dat gewoon uitgevoerd.”

De advocaat van vastgoedverdachte Dennis Buis stelt dat zijn cliënt - net als andere verdachten - slachtoffer is geworden van belabberd knip- en plakwerk van het OM uit de stroom aan apps, mails en telefoontaps.

Zo zat Buis bijvoorbeeld helemaal niet te wachten op nauwe contacten met politici: de passage uit een bericht met de tekst [...] ‘wij blijven lekker in de luwte’ duidt volgens het OM op de wens om heimelijk aan het stuur van de partij te kunnen zitten.

Maar de rest van de berichten van Buis zijn bewust weggelaten, stelt advocaat Mark Teurlings, en bevat ontlastende inhoud: ‘Meedenken prima, maar verder niet’ en ‘veel te ingewikkeld’. Daar ademt iets anders uit dan stiekeme bemoeienis, vindt de advocaat.

Ook de opmerking ‘nu cashen’ van verdachte Buis na de grote verkiezingswinst van Groep De Mos in 2018 zou het OM verkeerd opgevat hebben: Buis bedoelde daarmee niet dat er geld binnen geharkt kon worden, maar dat verkiezingsbeloftes verzilverd konden worden.

De grote hoeveelheden - volgens het OM belastende - appjes en telefoontaps van de verdachten moeten ‘voorzichtig’ gewogen worden, vinden de advocaten, die stellen dat de teksten passen in de categorie grootspraak en ‘Haagse bluf’. Maar het OM tilt juist zwaar aan uitspraken en berichten die een innige verstrengeling ademen tussen politici en partijsponsoren - en ziet daarin een corrupte samenwerking.

Rechtbankvoorzitter Jacco Janssen constateerde woensdag dat de kloof tussen het OM en de verdediging gigantisch is: ,,Eén zin van het vonnis is al geschreven en mijn collega’s worden nu gek als ik dit zeg, maar de standpunten staan diametraal tegenover elkaar en dat wordt morgen niet anders.”

Op zijn vroegst 21 maart doet de rechter uitspraak.