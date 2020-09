En wat als het over drie weken nou niet beter gaat?

In zekere zin is het aftellen begonnen: voor 20 oktober moet blijken of de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet voldoende zijn. Dat het aantal besmettingen de komende dagen nog zal stijgen, is helder. ,,Dit virus is als een mammoettanker’’, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Ingrepen nu zijn pas over een tijdje terug te zien in de besmettingscijfers.