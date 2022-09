Energierekening al dit jaar omlaag

updateDe energierekening van burgers gaat al dit jaar omlaag. Ambtenaren van het kabinet zijn nog tot laat in de avond bezig met het uitwerken van plannen om dat voor elkaar te krijgen.

Er komt een zogeheten prijsplafond in de energierekening. Daarover is een akkoord bereikt met de verschillende energiemaatschappijen. Dat betekent dat een huishouden dat een gemiddelde hoeveelheid gas en stroom gebruikt nooit meer dan een maximumbedrag kwijt is.

Enkele grotere bedrijven zullen het plafond al per 1 november invoeren, terwijl enkele kleinere bedrijven aangeven dat hen dat door technische problemen mogelijk niet eerder lukt dan 1 januari. In dat geval wordt gekeken of maatschappijen het voorschot dat ze hun klanten vragen voor de laatste maanden van dit jaar alvast kunnen verlagen. Op die manier moet voor iedereen al dit jaar de energierekening omlaag kunnen. Volgens een ingewijde ‘gaat dat gewoon geregeld worden'.

Energiebelasting

Vandaag is nog de hele dag overlegd tussen het kabinet en de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een manier om de stijgende energiekosten van burgers en bedrijven te beteugelen. Maandagmiddag werden ook de fractievoorzitters van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks uitgenodigd voor een gesprek met minister Sigrid Kaag (Financiën). Hun steun is nodig om de begrotingsplannen van het kabinet door de Eerste Kamer te krijgen.

Het kabinet zal energiemaatschappijen compenseren als de prijs van gas en elektriciteit hoger ligt dan het afgesproken maximumbedrag dat zij burgers mogen rekenen. Hoeveel miljarden euro's dat gaat kosten, is nu nog niet te zeggen. Dat ligt eraan hoe hoog de gasprijs komende winter is. Wel is in de coalitie afgesproken dat de voorgenomen verlaging van de energiebelasting voor volgend jaar dan niet meer nodig is.

Oekraïne

Hoe hoog het plafond precies wordt, staat nog niet exact vast. In Den Haag circuleren bandbreedtes tussen 1200 tot 1500 kuub gas en 2500 tot 3000 kilowattuur stroom per jaar. Tot die grens bereikt is, betalen mensen dan het tarief dat begin dit jaar voor de invasie van Oekraïne gold. Alles daarboven moet wel afgerekend worden tegen het hogere markttarief. Op die manier wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ om zuinig om te gaan met energie.

Daarnaast werkt het kabinet aan een noodfonds waarmee mensen kunnen worden geholpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Op die manier moet worden voorkomen dat wanbetalers komende winter worden afgesloten.

Prinsjesdag

De plannen voor een energieplafond kunnen nog niet volledig worden uitgewerkt voor Prinsjesdag. Het kabinet zal dinsdag samen met alle al eerder gemaakte begrotingsplannen voor volgend jaar een aparte brief naar de Tweede Kamer sturen met het plan. Onduidelijk is nog op welk tarief de gas- en elektriciteitsprijs wordt vastgepind. Er is meer tijd nodig om dat te bepalen.

De lastminuteactie van het kabinet is hoogst ongebruikelijk. De plannen voor Prinsjesdag waren al klaar. De Miljoenennota is al gedrukt. Er wordt voor ruim 16 miljard euro aan maatregelen genomen om de koopkracht van burgers te stutten. Maar op het laatste moment hebben kabinet en coalitiepartijen besloten dat er meer moet gebeuren.

