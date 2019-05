‘Er gaat niemand opstappen bij de SP’

Volgens een woordvoerster is het ‘volstrekt gebruikelijk’ dat het bestuur vlak na verkiezingen even bijeen komt om te praten over het resultaat. ,,Natuurlijk ontkennen we niet dat er nu het nodige te bespreken valt na de teleurstellende uitslag van de Europese verkiezingen, maar van een crisissfeer is geen sprake. En er gaat niemand opstappen. Als dat toch zou gebeuren, ben ik verbaasder dan u.”



De komende weken gaan de verschillende afdelingen van de SP ook intern praten over de gang van zaken bij de SP, aldus de zegsvrouw. Op 22 juni zal dit onderwerp zeker ter sprake komen bij de partijraad, die op die zaterdag in Amersfoort plaatsvindt.



De Tweede Kamerfractie kan de verkiezingsuitslag al eerder agenderen, tijdens de fractievergadering morgen. Verder staat het het hoofdbestuur vrij om een interne of externe commissie te vormen die lessen gaat trekken uit de teleurstellende uitslag.



De SP houdt geen enkele zetel over in het Europees parlement, na een luidruchtige campagne die gedomineerd werd door een persoonlijk tv-spotje over Frans Timmermans van de PvdA. Ook verliest de partij zetels in de Eerste Kamer na slecht verlopen verkiezingen voor de Provinciale Staten. De SP houdt vier zetels vast in de Senaat, bleek vanmiddag.