‘Ernstig lastiggevallen’ vriendinnen van Baudet wilden zelf niet meewerken aan controle

Een tweet en Instagrampost van Thierry Baudet deden flink wat stof opwaaien dit weekend. In de berichten die de FVD-leider vrijdagavond plaatste vertelt hij over een incident in de trein waarbij twee ‘dierbare vriendinnen’ van hem zouden zijn lastiggevallen door Marokkanen. Het verhaal werd door twitteraars al snel in twijfel getrokken, maar nu heeft ook de NS gereageerd en lijkt het anders te zijn gegaan dan Baudet suggereert.