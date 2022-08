Esso-topman weigert te verschijnen bij enquêtecommissie gasboringen

Esso-topman Joost van Roost weigert te komen getuigen bij de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gasboringen in Groningen. Van Roost was jarenlang de baas van Esso Nederland en is nu nog commissaris bij het bedrijf.

Volgens commissievoorzitter Tom van der Lee is alles geprobeerd om hem te laten getuigen, maar kan Van Roost niet worden gedwongen omdat hij Belgische staatsburger is. ,,De wet biedt niet de mogelijkheid om niet-Nederlanders te dwingen om te komen opdagen.’’

De enquêtecommissie is voor de zomer begonnen met het houden van openbare verhoren. Na een zomerstop beginnen die komende maandag weer. Volgende week wil de commissie inzoomen op de beving in Huizinge op 16 augustus 2012. Dat is volgens Van der Lee een ‘kantelmoment’ geweest in de discussie over de gasboringen. Met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter was Huizinge de krachtigste beving ooit gemeten in Groningen.

Inzichten

De commissie wil weten wat die beving voor nieuwe inzichten over de gevaren van de gaswinning heeft opgeleverd bij alle betrokken instanties, zoals het ministerie van Economische Zaken, het Staatstoezicht op de Mijnen en het KNMI. Van Roost was in die periode hoofd van Esso Nederland. Samen met Shell en de Nederlandse overheid is het bedrijf verantwoordelijk voor het oppompen van gas in het gebied.

Van der Lee wil niet uitweiden over de reden die Van Roost opgeeft van zijn weigering. ,,Maar het is zeer teleurstellend. Hij was hoofdverantwoordelijke bij een zeer belangrijke speler in dit hele dossier. Zijn getuigenis is relevant voor ons onderzoek.’’

Volgende week hoort de commissie wel oud-minister van Economische Zaken Maxime Verhagen. In de daarop volgende weken wil de commissie ook mensen horen die in 2013 betrokken waren bij de beslissing om ondanks de beving in Huizingen toch meer gas op te pompen in Groningen.

Veelzeggend

De parlementaire enquête gaat over de aardgaswinning in Groningen, de bevingen, de schade, de afhandeling daarvan en de versterking van de huizen. Ook moet het onderzoek aanbevelingen opleveren voor andere mijnbouwprojecten in ons land, zoals de zoutwinning en CO2-opslag onder de grond.

De openbare verhoren duren in totaal zeven weken en er worden meer dan 60 mensen onder ede gehoord. Daarnaast het de commissie het afgelopen jaar al 124 gesprekken achter de schermen gevoerd en zo'n 60 duizend documenten opgevraagd. In februari moet het eindrapport klaar zijn. Over een ding wat daar in komt te staan, is Van der Lee al duidelijk. De wet die de versterking van Groningse huizen beter moet regelen is door vertraging nog steeds niet aangenomen door het parlement. ,,Dat is wel veelzeggend voor dit hele dossier.’’