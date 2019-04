EU: Definitief verbod op pulsvissen

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) probeerde in samenwerking met Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) in een laatste reddingspoging het parlement te laten instemmen met een voorstel om het vissen met stroomstootjes volledig vrij te geven in de EU. Daar ging het parlement echter niet in mee.

Volgens Van Dalen wordt door het besluit ‘de nek omgedraaid van de gezinnen van deze vissers’, waarbij hij, gekleed in Urker visserstenue, in het parlement een foto omhoog hield van een Urker vissersfamilie. Schreijer-Pierik zei dat het ‘een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming’ is.

Doodsteek

Vandaag nog protesteerden vissers uit Urk tegen het verbod. Een verbod op pulsvissen is voor veel Urker vissers naar eigen zeggen een doodsteek. Pulsvissen is in Europa in principe al verboden, maar tien jaar geleden kregen een groep vissers, waarvan een groot deel uit Urk, een ontheffing om met de nieuwe methode te experimenteren. Men was hard op zoek naar een duurzamere manier van vissen. Met de oude boomkormethode schraapte men met een zware balk over de bodem om de vissen in het net te jagen; dat kostte veel brandstof en het bodemleven leed er zwaar onder. De ontheffing kwam op een moment dat de brandstofprijs hoog was en de visprijs laag, voor veel vissers was investeren in pulsvissen toen de enige manier om te overleven.