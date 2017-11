EU-migratietop gedoemd te mislukken

Quote Anders dan Europa ziet Afrika migratie als iets positiefs. Jongeren die erin slagen weg te trekken, leveren geld op GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini Mark Rutte (50) voelt zich de komende twee dagen een oude man. In Ivoorkust, is de gemiddelde leeftijd 18 jaar. Het land ligt op een continent waar 60 procent van de bevolking jonger is dan 25 én waarvan de bevolking zich tegen 2050 zal hebben verdubbeld.



Dat rekensommetje hebben de 28 Europese leiders die vandaag in Abidjan in conclaaf gaan met 55 leiders van Afrikaanse landen allemaal gemaakt. Ze weten dat heel veel jongeren, net als nu, straks proberen naar Europa te komen. En daar wil de EU graag een stokje voor steken. Dat gaat geld kosten, weet ook het kabinet. In het regeerakkoord schrijft Rutte III dat het ‘de grondoorzaken van migratie’ wil bestrijden door ‘kansen in het eigen land te verbeteren’.

Botsen

Officieel gaan de EU-leiders naar Afrika om te kijken hoe ze het continent kunnen helpen met banen en jeugdplannen. De onderliggende agenda is een migratiestop of op z'n minst een rem op de migratie. Dat gaat enorm botsen, zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini (43), die sinds zondag in Ivoorkust is. ,,Anders dan Europa ziet Afrika migratie als iets positiefs. Jongeren die erin slagen weg te trekken, leveren geld op.”

Dat is het grote probleem: hoeveel dammen de EU ook opwerpt tegen immigratie, de risico’s van de oversteek naar Europa zijn voor de meeste Afrikanen nog altijd aantrekkelijker dan blijven. Migranten die in Europa – doorgaans illegaal – aan de bak komen, sturen maandelijks geld naar huis. Zo profiteren vader, moeder, broers, zussen, neefjes, nichtjes en grootouders allemaal mee van de relatieve ‘rijkdom’ van de gelukszoeker in Europa. Immigranten in Nederland maakten in 2014 volgens de Wereldbank 9,9 miljard euro over naar huis. Zo levert migratie Afrika meer op dan de EU wil en kan bieden.

Afspraken

Ook eerdere ervaringen geven weinig hoop op een succesvolle top. Europese en Afrikaanse leiders kwamen twee jaar geleden ook al samen om afspraken te maken over een migratiestop. In Malta werd toen een trustfonds opgericht, dat Afrika economische voorspoed en Europa migratiebeperking moest opleveren. Maar dat fonds is geen groot succes. De Europese Commissie legde het leeuwendeel van de beloofde 3,6 miljard op tafel, maar voornamelijk door een ander labeltje te plakken op ontwikkelingsgeld dat toch al naar Afrika zou gaan. De EU-lidstaten waren vooral druk met het sluiten van een vluchtelingendeal met Turkije. Voor Afrika hadden zij samen een schamele 150 miljoen over.

Deze poging moet succesvoller zijn. De komende twee dagen wil Europa zijn gesprekspartners mild stemmen met een ‘extern investeringsplan’ van 4 miljard euro, dat met tal van hefbomen nog eens 44 miljard moet vrijmaken. De EU hoopt ook dat de Afrikaanse landen hun onwelkome onderdanen weer willen terugnemen, wat nu niet of nauwelijks gebeurt.