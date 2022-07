EU-Ombudsman boos: Von der Leyen is Pfizer-sms’jes kwijt

Het sms-verkeer waar O’Reilly op doelt gaat over Europese vaccinaankopen, waarover Von der Leyen in volle coronatijd correspondeerde met de grote baas van vaccinproducent Pfizer. Een journalist vroeg de berichtjes een jaar geleden op, en kreeg steun van O’Reilly toen de Commissie ze niet kon reproduceren. ‘Beter zoeken’, was haar advies begin dit jaar, maar ook dat leverde niets op. O’Reilly betwijfelt of de Commissie wel haar best heeft gedaan. ,,In haar antwoorden vind ik niet terug of ze direct en goed heeft gezocht en zo niet, waarom niet. En ook al erkent ze dat werkgerelateerde tekstberichtjes EU-documenten kunnen zijn, blijft ze bij haar interne beleid om tekstberichtjes niet op te slaan.”