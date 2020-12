Europa gaat vanaf 27 december vaccineren, onduidelijk of Nederland volgt

Het inenten met het eerste coronavaccin begint in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. ,,We beschermen onze burgers samen”, twittert ze.

EU-landen gaan zelf over hun vaccinatiecampagne, maar willen graag samen optrekken. De Europese Commissie heeft namens alle lidstaten dan ook zes coronavaccins gemeenschappelijk aangekocht. Elk land krijgt daarvan zijn deel, op basis van bevolkingsaantal. Het eerste vaccin dat beschikbaar komt, is dat van Pfizer en BioNTech. Het is de verwachting dat de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA dat vaccin aanstaande maandag goedkeurt.

Nederland

Of de boodschap van Von der Leyen betekent dat ook Nederland dit jaar begint met het vaccineren, is nog maar de vraag. Het ministerie van Volksgezondheid kan daar in een eerste reactie nog niets over zeggen. Dinsdag benadrukte coronaminister Hugo de Jonge dat het vaccineren ‘niet valt of staat met een week eerder beginnen’, maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop.

Minister De Jonge heeft altijd gezegd dat er pas in 2021 begonnen kan worden met vaccinaties. Een paar weken terug noemde hij de datum van 4 januari, maar later bleek twijfelachtig of dat gehaald zou worden. Vandaag meldde deze site dat het ICT-systeem van de GGD een van de bottlenecks is.

Kritiek

Dat andere landen al verder lijken met de voorbereidingen voor grootschalige vaccinatie dan Nederland, leidde al tot de nodige kritiek, onder meer van Kamerleden en vakbond CNV.

Als Nederland begint met vaccineren, is waarschijnlijk alleen het vaccin van Pfizer en BioNTech beschikbaar. De eerste lading die ons land krijgt, bestaat volgens de laatste stand van zaken uit ruim 500.000 doses. Daarmee kunnen zo'n 250.000 mensen worden gevaccineerd. De eerste Pfizer-vaccins zijn gereserveerd voor personeel van verzorgingstehuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten.