Examens gaan door, kabinet trekt miljoenen uit voor extra begeleiding leerlingen

Duim

Slob spreekt van ‘een duimregeling', omdat een leerling op één onvoldoende een duim mag leggen alsof het cijfer niet bestaat. Het weggestreepte cijfer komt wel op de cijferlijst te staan. Volgens Slob doet de extra versoepeling geen afbreuk aan de kwaliteit van het middelbareschooldiploma. ,,Het cijfer is niet weg, het staat op de lijst.” Volgens de ChristenUnie-bewindsman moet de vervolgopleiding op mbo, hbo of universiteit dan ook extra aandacht geven aan het vak waarvoor een onvoldoende werd gescoord.

Onlineplatform

Extra herkansing

In december werd al bekend dat eindexamenleerlingen hun examens mogen spreiden over twee tijdvakken en een extra herkansing krijgen , omdat zij al bijna een jaar niet het normale onderwijs krijgen. Het eindexamen van 2020 werd door het coronavirus geschrapt.

Leerlingenbelangenclub Laks pleitte de afgelopen weken voor een uitgekleed examen, waarbij alleen examen werd gedaan in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Dat was volgens Slob niet mogelijk. Ook een vierde herkansingsmogelijkheid in september was geen optie. ,,Veel plannen die we tegen het licht hebben gehouden, bleken niet mogelijk.”