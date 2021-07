Excuses voor slavernijverleden maken formatie nóg ingewikkelder

Kaag praat en schrijft, maar houdt ze de Christen­Unie weg van de onderhande­lings­ta­fel?

1 juli Schrijvend aan een concept-regeerakkoord proberen VVD en D66 de formatie in gang te krijgen. Voor de partij van D66-leider Sigrid Kaag is het een poging om niet wéér met ChristenUnie in een kabinet te landen. Maar is dat vergeefs?