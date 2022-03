Exit doorwaaiwoning en naar gas boren onder Noordzee: zo wil Kamer van Russisch gas af

En het antwoord op die vraag houdt ook de Tweede Kamer al jaren bezig. In een debat over het aardgas constateert VVD-Kamerlid Silvio Erkens dat al in 2014 na de invasie van de Krim door Rusland is gezegd dat ‘we onze afhankelijkheid van Russisch gas snel willen afbouwen’. ,,We moeten er nu voor gaan zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft’’, aldus de liberaal.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De wereldwijde vraag naar bijvoorbeeld vloeibare gas is zó groot, dat het de vraag is of het mogelijk is om LNG tegen een fatsoenlijke prijs in te kopen. Ook andere voor andere voor de hand liggende opties zoals beter isoleren van huizen - waar de Kamer van links tot rechts voor te porren is - zijn vanwege de grote vraag ernaar en het gebrek aan personeel niet zomaar geregeld.

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal wil dat de regering normen stelt aan verhuurders van woningen met de laagste energielabels. ,,Wij willen ervoor zorgen dat de woningen met de energielabels E, F, en G door verhuurders zo snel mogelijk worden verduurzaamd de komende jaren, op straffe van huurbevriezing of huurverlaging’’, verklaart de CDA’er. Zo hoopt het Kamerlid niet alleen dat de huurders in de zogenoemde ‘doorwaaiwoningen’ er weer warmpjes bij zitten, maar ook dat het aardgasverbruik fors daalt. Het is ook iets waar zijn partijgenoot Hugo de Jonge - de schoenenliefhebber die in zijn nieuwe rol als minister van Volkshuisvesting al meermaals beschilderde laarzen kreeg - zich hard voor zal maken.

Volledig scherm Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge ontving bij een van zijn eerste werkbezoeken werkschoenen die zijn beschilderd door Ruud de Wild. © ANP / ANP

Net als zijn coalitiegenoot van de VVD, Silvio Erkens, denkt Bontenbal dat ‘Nederland niet ontkomt aan meer gaswinning onder de Noordzee’. Ook in het coalitieakkoord stond al dat het kabinet ‘gaswinning in de Noordzee steunt’. Maar met de huidige leveringsproblemen lijkt het erop dat de gaskraan daar echt verder open moet. ,,Ik heb liever gas uit de Noordzee, dan uit Rusland, of het veel minder schone schaliegas uit de VS’’, aldus Bontenbal.

Volgens VVD’er Erkens ‘draait Klimaatminister Jetten er in zijn brief een beetje omheen’, maar als het aan hem ligt zit er ‘geen taboe op kolencentrales’. Dergelijke milieuvervuilende manieren van energie opwekken, kunnen bij de linkse partijen juist niet op steun rekenen.

PvdA en GroenLinks willen dat wil dat het Russische Gazprom zo snel mogelijk uit de gasopslag Bergermeer wordt gezet. Volgens de partij is het grotendeels te wijten aan het Russische staatsbedrijf dat deze opslag dit jaar “niet voor 90, maar slechts voor 30 procent gevuld” was. De Bergermeer-gasopslag bij Alkmaar is de op één na grootste van Nederland. Gazprom is betrokken bij het beheer van het voormalige gasveld en beschikt er over een fors deel van de opslagcapaciteit.

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen vermoedt boze opzet. ,,Het heeft er alle schijn van dat Poetin onze gasvoorraden opzettelijk verlaagd heeft, om zo de prijs op te drijven en zijn oorlogskas te spekken. Veel Nederlanders zitten daardoor nu in grote financiële problemen.”