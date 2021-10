Experts raden nieuw kabinet geldbuffer aan: ‘Weten niet waar volgende crisis vandaan gaat komen’

Wat en wanneer er besproken wordt in de formatie is geheim - behalve vandaag. Onderwerp van gesprek: wat heeft een volgend kabinet eigenlijk te besteden? Het antwoord is rooskleurig: best veel.



Sterker: er is ‘heel veel’ financiële armslag voor het kabinet-in-oprichting. Nog steeds ‘vele miljarden’ zelfs, zeggen kabinetsadviseurs als het Centraal Planbureau en de De Nederlandsche Bank. ,,Er is heel veel ruimte”, aldus DNB-president Klaas Knot. De financieel experts gaven vandaag een presentatie aan de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om hun analyses te delen.