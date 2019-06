Externen blijven cashen bij overheid: dure inhuurkrachten kosten al 1,4 miljard

Van al het geld dat het rijk aan externe krachten besteedt, gaat bijna 40 procent naar ict’ers. In totaal ging het in 2018 om ruim 530 miljoen euro. Ter vergelijking: aan juridisch advies waren de ministeries maar 14 miljoen euro kwijt, en aan externe accountants 28 miljoen.



De hoge kosten voor ict zijn bepaald geen uitzondering. Ict vormt al jaren de voornaamste kostenpost. Het werpt de vraag op waarom de overheid deze kennis niet gewoon zelf in huis haalt. Want één ding staat buiten kijf: externe krachten zijn een stuk duurder dan eigen personeel. ,,Je betaalt de aanbieder van personeel een vergoeding, die tussenlaag heb je bij eigen mensen niet’’, stelt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg.



Die vergoedingen zijn niet gering. En omdat de vraag naar ict-personeel zo groot is, stijgen de tarieven ieder jaar weer. De marges zijn in Nederland zó goed, dat buitenlandse partijen doorlopend azen op ‘onze’ aanbieders van flexibel personeel.



Het valt niet mee om in dit krachtenveld te opereren, stelt Wilthagen. ,,Je kunt niet zonder ict’ers, maar het is gewoon moeilijk om ze te krijgen. Ict’ers kunnen overal terecht, zeker nu de economie goed draait. En ze gaan liever voor een bedrijf werken dan voor de overheid.”