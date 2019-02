Extra geld voor klimaatmaatregelen monumenten

Planbureau slaat terug na blunder energiere­ke­ning: verkeerde cijfers geen probleem

20 februari Dat er bij de doorrekening van de klimaatplannen is uitgegaan van achterhaalde cijfers, is geen probleem. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een verklaring op de website. Volgens de rekenmeesters maken de foute gegevens op de lange termijn tot 2030 nauwelijks verschil. Er wordt dan ook vastgehouden aan de oude energiecijfers voor de ramingen, zodat er geen 'verwarring en onrust’ ontstaat.