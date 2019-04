Extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel

Bijleveld: Schorsing Kroon vanwege geweld tegen ambtsdra­gers

15:43 Defensie gaat Marco Kroon schorsen omdat hij wordt verdacht van geweld tegen politieagenten. Dat zijn mogelijke agressie was gericht tegen ambtsdragers, wordt hem zwaar aangerekend. Dat is de reden waarom hij dit keer – in tegenstelling tot een vorige rechtszaak – wordt geschorst.