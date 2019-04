Familie Anne Faber geeft Hiddema gelijk over ‘gruwelijke details’ in debat

In het debat over Anne Faber kreeg Tweede Kamerlid Theo Hiddema ten onrechte kritiek dat hij details benoemde uit de eerdere verkrachtingszaak tegen Michael P.

Dat zegt Wim Faber, de vader van Anne Faber, vandaag in een interview met De Volkskrant.

Hiddema kreeg tijdens zijn inbreng forse kritiek van andere Kamerleden én voorzitter Khadija Arib omdat hij plastisch beschreef hoe P. in het verleden twee tienermeisjes had verkracht, jaren voordat hij Anne Faber misbruikte en doodde.

Toch noemt Wim Faber het ‘terecht’ dat Hiddema dat ‘aanstipte’: ,,Ik vind dat de Kamervoorzitter hem niet had mogen terugfluiten, ondanks de pijn voor de familie.”

Paniek

De moeder van Anne liep uit de zaal van de Tweede Kamer weg toen dat gebeurde. ,,Hiddema had gewoon moeten zeggen wat hij wilde. Hoe pijnlijk ook, alles wat hij zei, klopte. Het allerergste vind ik wegkijken en doen alsof het allemaal maar een abstract gebeuren is. Zo geef je iedereen de mogelijkheid om het niet te hoeven weten. We moeten het beest in de bek kijken,” zegt Wim tegen De Volkskrant. ,,Je zag meteen de shock in de Kamer, toen ze dit hoorden. Het was bijna paniek. Dat is een teken dat er iets niet in de haak is, dat politici onvoldoende geïnformeerd zijn. Zelf ben ik niet naar het Kamerdebat gegaan omdat ik al wist wat er zou gebeuren. Dat er niet genoeg doorgevraagd zou worden en dat de echte verantwoordelijken ermee weg kwamen: de bestuursvoorzitter van Fivoor (de kliniek in Den Dolder, red.), de directeur van de gevangenis in Vught, de rechters.’

De oom van Anne, Hans, zegt ook: ,, Ik zat in de Kamer en voelde het ongemak bij de aanwezigen.”

Hiddema zei na het debat dat dit niet voluit werd gevoerd, vanwege de familie van Anne in de zaal. Hij merkte daarbij op dat hierdoor ‘de minister er ongeschonden vanaf’ kon komen. ,,Doordat de familie geen koppensnellerij wilde, hebben ze het met zijn allen zo gespeeld dat er geen koppen zouden rollen.” Opmerkelijk genoeg zei Hiddema zelf óók vroeg in het debat al dat Dekker aan kon blijven: ,,Eindelijk een liberale minister die niet op het schild wordt gehesen door spindoctors en als als crimefighter wordt gepresenteerd, maar een minister die zich is rot geschrokken dat zoiets kan gebeuren onder zijn beheer. Dat mag nooit meer gebeuren: dit nooit meer onder mijn beheer. Nou, zo’n minister moet je hebben.”

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) kondigde na de kritiek op hoe P.’s detentie was verlopen maatregelen aan. Zo had P. niet met verlof gemogen, waardoor hij later dus Anne Faber kon doden.

‘Ontslag’

Nabestaanden van Anne Faber drongen vandaag in een interview met De Telegraaf opnieuw aan op vertrek van Rinus Otte bij het Openbaar Ministerie. Otte was hiervoor voorzitter van het gerechtshof dat in 2012 besloot tot de kortere straf zonder tbs voor Michael P., de latere moordenaar van Anne. Het College van procureurs-generaal zegt te beseffen hoe verschrikkelijk het verlies van Anne Faber is voor de familie, maar ziet geen aanleiding voor het opstappen van Otte. ,,Bij uitspraken in strafzaken in hoger beroep zijn drie raadsheren betrokken en zij komen tot hun oordeel na rijp beraad. Na het uitspreken van een vonnis of arrest wordt door de rechters of raadsheren geen verdere inhoudelijke toelichting gegeven op een zaak, ook niet achteraf’’, aldus het college.