Felle oppositie dient motie van afkeuring in tegen Rutte

De oppositie ging er woensdagavond stevig in, maar premier Rutte hield vol: ,,Ik kende de vrijgegeven ambtelijke memo’s over de afschaffing van de dividendbelasting niet.” De premier kent naar eigen zeggen alleen een intern partijstuk van de VVD over de maatregel. Dat leidde tot enorme verontwaardiging bij de oppositie, die de coalitie een ‘vuil woordspelletje’ verwijt. Boven het ‘interne partijstuk’ staat immers gewoon ‘memo’ en had daarom gemeld moeten worden toen de oppositie daar in het debat in november om vroeg. Het stuk werd destijds geschreven door toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën die daarbij gebruikmaakte van stukken van ministeries.



Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) informeerde Rutte in februari dat er een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) was ingediend over stukken rond de dividendbelasting. Daarbij ging er geen belletje rinkelen bij Rutte, omdat er niet werd besproken om welke stukken het precies ging. Bovendien was de kwestie bij de premier ‘niet meer on top of mind’, omdat het laatste debat in november werd gevoerd en volgens Rutte volledig was afgerond. Lodewijk Asscher (PvdA) als Jesse Klaver (GroenLinks) vinden het moeilijk te geloven dat het gesprek met Snel geen belletje deed rinkelen bij Rutte, en dat de premier niet doorvroeg over het Wob-verzoek.



Het informatieverzoek werd afgewezen, maar uiteindelijk werden de stukken deze week – onder aanhoudende druk van de oppositie - toch openbaar gemaakt.