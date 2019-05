‘Filmpje SP over ‘Hans Brusselmans’ was miskleun’

Christende­mo­cra­ten en sociaalde­mo­cra­ten raken alleenheer­schap­pij kwijt

21:35 Na een lange dag vol verkiezingen is het Europese bed flink opgeschud. Christendemocraten en sociaaldemocraten hebben hun traditionele meerderheid verloren, en moeten dus op zoek naar één of meer coalitiepartners. De grootste verrassing: de opkomst is voor het eerst sinds 1979 weer eens gestegen.