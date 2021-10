Fiscus overtrad zelf 7 jaar lang de wet met zwarte lijst voor fraudeurs

Raad van Europa: Nederland moet af van foute politieke cultuur

Er zijn verregaande hervormingen nodig in wetgeving, uitvoering en rechtspraak om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. Dit stelt de Raad van Europa in een nog vertrouwelijk rapport over de democratie en rechtstaat in Nederland, dat al is ingezien door RTL en Trouw.

11 oktober