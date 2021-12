Formatie nagenoeg rond, presentatie volgende week verwacht

De formatie is nagenoeg rond: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maken zich langzamerhand op voor de presentatie van het akkoord. Het kabinet Rutte-IV komt daarmee na lange, tumultueuze maanden van onderhandelen eindelijk in zicht.

Volgens ingewijden wordt gedacht aan een presentatie op maandag of dinsdag. Het akkoord betekent overigens nog niet dat er ook eerdaags een kabinetsploeg met ministers en staatssecretarissen op het bordes bij de koning staat. Zodra de coalitiedeal is gepresenteerd gaan de partijen kandidaat-bewindslieden polsen. Al moet opgemerkt: achter de schermen is dat spel al wel gaande.

Volgens bronnen liggen er in het akkoord deals besloten over klimaat, de woningnood, de stikstofproblematiek, maar ook bijvoorbeeld over het (deels) gratis maken van de kinderopvang.

De afgelopen week werden grote thema’s nog eens besproken aan de onderhandelingstafel. Er moest nog wat pijn geslikt worden, omdat er te veel geld nodig was voor het totaalplaatje, meldden bronnen eerder. De fracties van de betrokken partijen moeten nog wel akkoord gaan met het resultaat, maar een deel van hen heeft al meegeschreven aan hoofdstukken.

Ministersploeg

Voor de presentatie van de ministersploeg wordt gemikt op de eerste of (meer waarschijnlijk) de tweede week van januari. Mogelijk duurt het dit keer langer, omdat er meer bewindslieden moeten worden gescreend door de AIVD. Na alle kritiek dat de werkdruk te hoog is voor ministers en staatssecretarissen, zijn de vier partijen het erover eens dat het werk over meer bewindspersonen moet worden verdeeld. Gedacht wordt aan zo’n dertig bewindslieden. In 2017 waren het er nog 24.

Drama

Als de formatie gedaan is kunnen de partijen terugkijken op de langste onderhandelingen ooit, vol met moddergooien en geruzie. Wantrouwen voerde van meet af aan de boventoon. Nadat aan het licht kwam dat VVD-leider Mark Rutte in de verkenningsfase, anders dan hij zei, wél had gesproken over de positie van CDA’er Pieter Omtzigt, liep alles in de soep. Ook de pogingen van D66 om GroenLinks en PvdA aan tafel te krijgen leverden vertraging op, omdat VVD en CDA dat systematisch afwimpelden. Wie-met-wie wilde was zo steeds de vraag, meer dan wie nu eigenlijk wat wilde voor het land.

