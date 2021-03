Formatie: nieuwe verkenners ook al weer onder vuur

Omtzigt keert morgen kort terug in Kamer op dag van debat over gelekt formatie­stuk

12:02 CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt keert morgen terug in de Tweede Kamer, die dag is dan ook het debat over de mislukte verkenning waar hijzelf hoofdrolspeler van is geworden. Hij is er vooral om weer beëdigd te worden als Kamerlid, laat hij via Twitter weten.