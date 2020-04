Fractieleider Denk probeert kemphanen om tafel te krijgen

Azarkan distantieert zich nu zich van de verklaring van Kuzu: ,,Ik vind het een emotionele uiting, ik had het zelf zo niet gedaan.”



Voorafgaand aan het Kamerdebat over de coronacrisis stond fractieleider Azarkan vanmiddag de parlementaire pers te woord. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat beide collega’s met mij komen tot een werkbare oplossing. En wat die zal zijn, dat weet ik ook niet.”



Azarkan gaat er vanuit dat het zittende partijbestuur gevolg geeft aan zijn oproep. ,,Ik heb nog geen reactie gehad. Het klinkt misschien raar, maar we zijn een democratische partij, we hebben 3500 leden en die staan boven het bestuur.’’



Het conflict moet liefst vóór het partijcongres van 6 juni worden beslecht, vindt Azarkan. Hij vreest anders een bloedbad. ,, Ik wil dat er rust en verbinding komt zodat we weer politiek kunnen bedrijven en onze kiezers weer trots op ons kunnen zijn. Ik had nooit gedacht dat ik in deze situatie zou komen dus ik heb er ook vertrouwen in dat we hier weer uit komen.”