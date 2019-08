Fractievoorzitter FVD Zuid-Holland stapt op

Hiddema betaalde te veel ontvangen onkosten dubbel terug: ‘Aan Kamer en Poezenboot’

11 augustus Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema heeft het bedrag dat hij te veel ontving aan onkostenvergoeding naar eigen zeggen dubbel terugbetaald. Hij maakte 14.000 euro over naar de rekening van de Tweede Kamer en hetzelfde bedrag naar de Poezenboot in Amsterdam. Dat onthulde hij gisteravond in Onze Man in Deventer op NPO Radio 1. ,,Toen in de Volkskrant stond dat ik het naar de Poezenboot gooide, hing meteen Arib aan de lijn.”