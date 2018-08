Frank de Grave: Raad van State is mooie afronding

VVD-senator Frank de Grave (63) wordt lid van de Raad van State. Hij is aan het kabinet voorgedragen door het hoogste adviesorgaan van de regering.

Waarschijnlijk zal De Grave tegelijkertijd aantreden met de nieuwe onderkoning Thom de Graaf, die Piet Hein Donner 1 november opvolgt als vice-voorzitter van de Raad van State. De ministerraad moet na het zomerreces formeel nog een besluit nemen over de kanditatuur van De Grave.

De Grave zegt daarover in een interview morgen in deze krant:,,Ik vind het een hele mooie afronding te werken in dat hoge college van staat, dat een belangrijke rol speelt bij allerlei soorten wetgeving. Dat is toch de kern van de democratie.''

Er was al langere tijd een vacature, omdat oud-staatssecretaris Fred Teeven van Justitie en Veiligheid te omstreden was. Door zijn verleden als officier van Justitie liep hij in zijn nieuwe bestaan tegen oude kwesties aan zoals de 'bonnetjesaffaire', waarop ook minister Ivo Opstelten en Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg sneuvelden.

Aantrekkelijk

Met de komst van De Grave krijgt de Raad van State een oud-politicus binnen, die in veel verchillende bestuurslagen politieke verantwoordelijkheid heeft gedragen.

De Grave is al veertig jaar politiek actief. Dat maakt hem ook aantrekkelijk voor de Raad van State: hij was Kamerlid, gemeenteraadslid, wethouder, loco-burgemeester, staatssecretaris, minister en voorzitter van een aantal organisaties binnen de volksgezondheid.

Onder fractievoorzitter Ed Nijpels werd hij in 1982 Tweede Kamerlid. Acht jaar later werd hij wethouder in Amsterdam. De Grave bracht VVD-leider Frits Bolkestein en PvdA-leider Wim Kok samen bij hem thuis, waardoor ze grond voelden om het eerste paarse kabinet -zonder het CDA - te beginnen.

Te paars

Aanvankelijk werd De Grave in 1994 geen minister in het eerste paarse kabinet, omdat hij door de VVD-achterban als 'te paars' werd gezien. Hij volgde zijn maatje Robin Linschoten op, die moest aftreden als staatssecretaris op Sociale Zaken.

In het tweede paarse kabinet werd De Grave toch minster op Defensie. Daarna werd hij op bestuurlijke functies actief in de volksgezondheid, als laatste als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Vanaf 2011 was hij Eerste Kamerlid voor de VVD.