Friese Kamerleden debatteren in eigen taal: ‘Skiednis yn de Twadde Keamer’

met videoFries mag dan wel een officiële rijkstaal zijn, het wordt bijna nooit gesproken in het parlement. Vandaag schreven een aantal Friese Kamerleden geschiedenis door het woord in het Fries te voeren bij een debat over de Friese taal en cultuur.

Een historische dag voor de Friese taal is het wel te noemen, zegt initiatiefnemer Romke de Jong (D66). ,,Een debat met Friese Kamerleden, ín het Fries, óver het Fries. Dat is uniek en het is ook nodig.” Naast Nederlands is Fries ook een officiële taal in de provincie Friesland. ,,Skiednis in de Twadde Keamer”, aldus De Jong in het Fries

Fries is voor de identiteit van de Friezen ontzettend belangrijk, vindt De Jong. ,,De taal moeten we levend houden, libjend hâlden, zeggen we dan in het Fries. De taal leeft ook echt in de provincie.” Met een tweeminutendebat in de memmetaal, moedertaal, hoopt de D66'er minister Hanke Bruins-Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) aan te sporen zich ‘maximaal in te zetten’ voor de Friese taal en cultuur.

Taal fan it hert

Naast De Jong sloten ook Friese Kamerleden Harry van der Molen (CDA), Harry Bevers (VVD) en Attje Kuiken (PvdA) aan bij het debat. ,,Mijn wortels liggen in de Randstad, mijn hart in Friesland”, sprak Bevers in het Fries. ,,En in Friesland is het Fries de taal van het hart.”

Ook minister Bruins Slot ziet het belang van Fries, zegt ze tijdens het debat. ,,Meer dan 300.000 mensen hebben het Fries als moedertaal. Je moedertaal, je memmetaal, is de taal fan ús hert. Het is de taal waarin je lacht, de taal waarin je huilt. Het is de taal waarmee de verpleegkundige in het ziekenhuis angstige patiënten geruststelt. Het is de taal waarin je je thuisvoelt, waarmee je je vertrouwd voelt. Een taal maakt mede wie je bent.”

Historisch was het in ieder geval zeker, want vóór dit debat was de langste, onafgebroken Friese tekst ooit gesproken in ons parlement slechts drie zinnen lang. Elco Brinkman, destijds CDA-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, sprak in 1987 in het Fries over de zendtijd voor de Friese taal en cultuur bij Omrop Fryslân. Verder blijft het bij een sporadisch it giet oan.

Het was nog even spannend of er Fries gesproken mocht worden tijdens het debat - het reglement van orde schiep geen duidelijkheid over het al dan niet toestaan van Fries in de Tweede Kamer - maar uiteindelijk ging zelfs foarsitter Vera Bergkamp overstag. ‘Tige tank foar de komst fan de minister en de meeskens op de publieke tribune‘ zo sloot ze het debat af.

