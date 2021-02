FVD'er Freek Jansen over racistische apps: 'We zijn veel te gevoelig geworden’

VIDEOFreek Jansen, kandidaat-Kamerlid en vertrouweling van partijvoorzitter Thierry Baudet, noemt de jongste aantijgingen van racisme aan het adres van Forum voor Democratie ‘selectieve verontwaardiging’. De nummer zeven op de kieslijst stelt dat er in talloze WhatsApp-gesprekken dezelfde soort grappen worden gemaakt. ,,De jongeren van VVD en CDA gaan veel verder. Maar daar maak je geen item over”, zegt Jansen in gesprek met programmamaker Danny Ghosen.

EW (voorheen Elsevier) publiceerde dinsdag screenshots van en citaten uit FVD-WhatsApp-groepen. Dit keer gaat het niet, zoals eind vorig jaar, om appgroepen van de jeugdtak van de partij, maar om groepen waarin kopstukken, inclusief partijleider Thierry Baudet, actief zijn.

In de groepen gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, ‘African Americans’ en ‘Hispanics’. Baudet vraagt in de groep ook ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’, waarop nummer zes op de lijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: ,,Hell no.”

‘Het zijn grappen’

Freek Jansen, de rechterhand van Baudet en tevens voorzitter van de jongerentak van de partij, stelt dat de media het probleem groter maken dan het is. ,,Dit soort berichten vind je ook in buurtapps, sportapps, studentenapps. Het zijn grappen, provocerende opmerkingen. Gewoon een beetje borrelpraat”, zegt de jonge FVD’er in het NPO2-programma Danny’s wereld, dat vanavond om 21.05 wordt uitgezonden.

Het maken van racistische grappen over gekleurde mensen gebeurt overal, suggereert Jansen. ,,Ik denk dat wij onder een vergrootglas liggen. Het is selectief. Als er bij ons iets in zo’n appje gebeurt, dan is het meteen groot nieuws. Als het ergens anders gebeurt niet. Dat hebben we eerder gehad met de jongeren van VVD of CDA. Die maken de hele dag dit soort grappen, gaan veel verder met dit soort dingen. Dat komt niet in het achtuurjournaal. Het is selectieve verontwaardiging.“

Kotsende smiley

Volgens Jansen zijn veel mensen in Nederland overgevoelig geworden. ,,Je mag nergens meer grappen over maken. Ik vind dat je alles mag mogen zeggen, totdat je oproept tot geweld.” Het beledigen van mensen hoort daar ook bij, vindt Jansen. ,,Waarom zijn mensen daar zó ontzettend gevoelig voor? Kijk eens naar een normale cabaretshow. Iedereen wordt continu beledigd. Al helemaal als je op de eerste rij zit. Dat is toch gewoon humor?”

In de gelekte appjes haalt Jansen, die als leider van de JFVD ook niet zou hebben ingegrepen na racistische appjes in de appgroepen van de jongerenafdeling, ook uit naar CDA’er Pieter Omtzigt. Jansen zou hebben gezegd dat Omtzigt zich zal uitspreken voor de Black Lives Matter-beweging en dat het CDA over een diversiteitscommissie beschikt. Baudet zou daarop hebben gereageerd met een kotsende smiley.

Onder hoge druk

Het stoort Jansen dat de media zich hier überhaupt mee bezig houden. ,,Je zit in een privé appgroep met elkaar grappen en grollen te maken. Je zit de hele dag onder hele hoge druk te werken. Dan ontstaat er een soort sfeertje, met slap gelul. Dat is niet wat in ons partijprogramma staat. Dat is niet waar wij moties over indienen. Dit is gewoon kroegpraat. Er worden rollenspellen gespeeld. Voor de rest is er niet zo veel achter te zoeken.”

FVD-Kamerlid en tweede man op de kieslijst Wybren van Haga is het met Jansen eens dat iedereen ‘in vrijheid bepaalde grappen moet kunnen maken’. Hij kent echter ‘de context’ van de berichten niet. ,,Maar ik ben het ermee eens dat het politiek niet handig is”, zegt hij tegen ANP. FVD-leider Thierry Baudet noemde de aantijgingen eerder ‘opgeklopte ophef’. ,,,Er bestaat zoiets als een privéruimte. Het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek hoort bij een totalitair regime.” Baudet meent dat journalisten zich laten gebruiken door het ‘kartelspel’ om FVD in ‘een heel onaangenaam daglicht’ te stellen. ,,Nederlanders kijken hier dwars doorheen.”

Of de uitingen van Baudet en andere Forumleden strafbaar zijn, daar twijfelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans niet aan. ,,Dit is duidelijk strafbaar”, zegt hij tegen Trouw.

Kritiek van Tweede Kamerleden Verscheidene Kamerleden uitten forse kritiek op Forum voor Democratie, naar aanleiding van racistische berichten in WhatsApp-groepen van FVD. Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) deelt het artikel op Twitter en schrijft erbij: ,,If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.” GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-Kamerlid Rob Jetten wijzen erop dat de VVD en het CDA in Brabant samenwerken met FVD. ,,Racisme, homofobie, vrouwen- en Jodenhaat. Allemaal in de appwisselingen van Baudet en z’n kameraden”, aldus Jetten op Twitter. ,,VVD en CDA zitten ondertussen vrolijk met Forum voor Democratie in de coalitie in Brabant. Daarmee krijgen racisme en discriminatie legitimiteit.” Klaver vraagt zich af: ,,Als dit nog geen reden is voor CDA en VVD om te stoppen met de samenwerking met FvD in Brabant, wat dan wel?” PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt het ‘afschuwelijk dat mensen zo over medemensen praten. Racisme en antisemitisme horen niet thuis in ons Nederland’. Premier Mark Rutte wil vanwege de apps niet met Forum voor Democratie in een nieuw kabinet gaan zitten. ,,Ik zag het al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes - die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien - is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten”, zei Rutte. Volgens hem zijn de appjes racistisch. ,,Deze appjes die gaan alle grenzen over. Het is zo walgelijk. Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk.”

