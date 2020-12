FVD na eigen onderzoek: JFVD en fractie deden niets verkeerd

Volgens de commissie is een eerder onderzoek in mei, waarna de verkeerde persoon werd geschorst, ‘zeer uitvoerig en volledig‘ geweest. Ook is er na de verkeerde schorsing onmiddellijk ingegrepen. Verder is er geen reden voor ‘nieuwe of aanvullende strafmaatregelen’ richting JFVD-leden, stelt de commissie.

Sanering

De perikelen met de jongerenclub stortte de partij in een grote crisis. Veel FVD-volksvertegenwoordigers hebben de partij de afgelopen weken de rug toegekeerd. In de Eerste Kamerfractie zitten alleen nog Paul Frentrop en Johan Dessing voor de partij, nadat zeven andere FvD-senatoren zich hadden afgesplitst om een eigen fractie te vormen.

Voordracht

Partijvoorman Thierry Baudet raakte bovendien in een machtsstrijd verwikkeld met het partijbestuur, die uitmondde in een ledenraadpleging over zijn positie. Baudet won dat referendum met ruim driekwart van de stemmen. Daarmee is hij weer partijleider en blijft hij samen met penningmeester Olaf Ephraïm in het bestuur. Zij komen later met een voordracht voor nieuwe bestuursleden. De nu nog resterende bestuurders keren niet terug.