FvD-senator: ‘Baudet gelooft in complottheorieën over corona’

Interim-voorzitter over kritiek Nanninga: ik ga niet na elke scheet de koers verleggen

25 november De tijdelijke voorzitter van Forum voor Democratie peinst er niet over om Thierry Baudet helemaal uit de partij te zetten. Partijprominent Annabel Nanninga eiste dat gisteren in een opiniestuk, maar Lennart van der Linden heeft daar weinig boodschap aan: ,,Ik ga niet na elke scheet van een volksvertegenwoordiger die een opiniestuk schrijft nu zeggen: oh, nou verleggen we de koers weer.”