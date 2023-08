Gaan we zo echt pijn lijden aan de pomp? De prijsstijging is nog geen gelopen race

VVD-kamerlid en woordvoer­der sport Rudmer Heerema stopt na Tweede Kamerver­kie­zin­gen

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema keert na de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november niet terug als Kamerlid, schrijft hij op LinkedIn. Heerema was bijna tien jaar lang Kamerlid voor de VVD en zette zich voornamelijk in voor sport. Hij wil nu plaatsmaken voor ‘nieuwe talenten’.