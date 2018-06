'Gasverbruiker gaat flink meer betalen door belastingstijging'

PvdA-top vraagt SP en GroenLinks om verregaan­de samenwer­king

20 juni Het bestuur van de Partij van de Arbeid stuurt op korte termijn een brief naar GroenLinks en SP met de vraag of zij iets voelen voor een gezamenlijke kieslijst bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2019. De leden van de PvdA hebben om die brief gevraagd.