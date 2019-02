Geblunder met energienota ongelooflijk

Ieder huishouden is dit jaar gemiddeld 334 euro meer kwijt aan zijn energierekening. Dat is meer dan waar het kabinet voor de jaarwisseling rekening mee hield, zo geeft het ministerie van Economische Zaken toe. Er was uitgegaan van verouderde voorspellingen. Ongelooflijk dat in zo’n gevoelig dossier zo slordig met cijfers is omgegaan.