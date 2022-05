Gedachtegoed Pim Fortuyn spreekt nog veel kiezers aan

Een kwart (24 procent) van de kiezers zegt nu op Pim Fortuyn te stemmen als hij nog aan verkiezingen had kunnen meedoen. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel.



Hoewel de vergelijking volstrekt hypothetisch is, omdat Fortuyn anderhalve week voor de verkiezingen van 2002 werd vermoord, lijkt zijn aantrekkingskracht nu nog groter dan toen. Bij de verkiezingen van 2002 behaalde Fortuyns LPF 26 zetels. Dat hadden er nu omgerekend 37 of 38 kunnen zijn. Kiezers van vooral rechtse partijen als PVV, Forum voor Democratie en VVD maar ook veel mensen die nu niet stemmen geven aan ‘zeker’ op Fortuyn te hebben gestemd als dat nog had gekund.



,,Pim Fortuyn en zijn ideeën worden door een groot deel van de rechtse kiezers geïdealiseerd’’, zegt onderzoeker Gijs Rademaker. ,,Er is toch iets van mythevorming rond hem ontstaan. Maar dat is het niet alleen. Zijn aantrekkingskracht is ook te verklaren uit het feit dat de scherpe kantjes van zijn persoon zijn afgevijld in de afgelopen twintig jaar. Waar Fortuyn toen door een deel van de politici als extreemrechts werd weggezet, is zijn gedachtegoed nu door heel veel bestaande partijen overgenomen. Ook door partijen in het politieke midden.’’