Geeft Rob Jetten D66 een ruk naar links?

De vergelijking met Jesse Klaver is snel gemaakt. Zelfs op de GroenLinks-burelen werd gistermiddag al gegrapt dat Rob Jetten ‘zo het jongere broertje van Jesse’ kon zijn: allebei begin 30, Brabants, keurig in het pak – gisteren droeg het tweetal zelfs een bijna identieke outfit – en bovenal hyperambitieus.



Belangrijk verschil is dat waar Klaver hardop droomt de belangrijkste partij op links te worden – en daarbij ook D66 flink pijn wil doen – Jetten nog tamelijk vaag is over zijn toekomst. Hij wil zich nog niet uitspreken of hij straks ook lijsttrekker wil worden: ,,De leden hebben het laatste woord.” Ook is hij weinig concreet over welke kant het op moet met D66, dat in de peilingen zucht onder regeringsdeelname.