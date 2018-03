Geen coulance: 99-jarige mag niet stemmen

En ze had zich nog zo op deze gemeenteraadsverkiezingen verheugd. Goed voorbereid ook. Voor het eerst zou Annie bovendien niet stemmen zoals ze altijd heeft gedaan, op het CDA, maar op GroenLinks. ,,Omdat deze partij begaan is met de natuur en huizen wil bouwen voor jong en oud. Dat is vooral ook in Ootmarsum hard nodig.''



Haar laatste, in de toenmalige gemeente Ootmarsum aangeschafte paspoort, verliep in 1997. Toen ze vijf jaar later haar paspoort eigenlijk had moeten verlengen, weigerde ze dat. ,,Want Ootmarsum was immers in 2001 gefuseerd met Denekamp en Weerselo tot Dinkelland. Voor een nieuw paspoort had ik naar Denekamp gemoeten en dat wilde ik beslist niet. Ik had helemaal niets met Denekamp.''



Maar ook met een verlopen paspoort bleek stemmen in Ootmarsum geen probleem. Elke keer dat Annie langskwam, zagen de leden van het stembureau haar verlopen paspoort door de vingers. Tot gisteren. Het oordeel was onverbiddelijk: zonder geldig identiteitsbewijs niet stemmen.



Annie toonde zich meteen weer realist en neemt het stembureau niets kwalijk. ,,Als het niet mag, dan houdt het op.''