Geen landelijk verbod op hout stoken, overlastgevers lokaal aanpakken

Van Veldhoven benadrukt in de brief dat de negatieve gevolgen voor de gezondheid - zoals het inademen van fijnstof - zo veel mogelijk moeten worden beperkt, maar voelt niets voor een landelijk stookverbod. Ze ziet vooral een taak weggelegd voor gemeenten. Die zouden lokale overlast moeten aanpakken. ‘Gemeenten doen dat vaak ook al door inzet van buurtbemiddeling in situaties waarbij sprake is van ernstige overlast’, schrijft ze.



Het aanpakken van overlast door houtstook blijkt in de praktijk echter weerbarstig, erkent Van Veldhoven. Met name het begrip ‘hinder’ blijkt lastig te onderbouwen, waardoor een stookverbod zelden tot nooit opgelegd wordt. Daarom onderzoekt TNO welke schadelijke stoffen gemakkelijk te meten zijn én kunnen worden toegeschreven aan de rook uit schoorstenen. Daarmee zouden gemeenten straks alsnog in staat moeten kunnen zijn stookverboden op te leggen aan overlastgevers. De resultaten van het onderzoek worden komende maanden verwacht.



Het stoken van hout in een open haard of kachel is de laatste tijd onderwerp van felle discussies tussen voor- en tegenstanders. Hoewel de helft van de Nederlanders aangeeft soms last te hebben van de rook, staat ongeveer net zo’n grote groep positief tegenover de haard. Slechts 10 procent van de bevolking wil een stookverbod, blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. De GGD benadrukt dat houtkachels een bron van luchtverontreiniging en gezondheidsklachten zijn. Kacheleigenaren die regelmatig stoken, hebben meer kans op luchtwegklachten.