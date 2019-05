Geen onderzoek Tweede Kamer naar vergoeding Dion Graus

VIDEO Opstappen na verkie­zings­de­ba­cle geen optie voor Wilders: ‘U zult me nooit zien gaan’

17:04 De zware nederlaag van de PVV bij de Europese verkiezingen is te wijten aan de onzichtbaarheid van de partij. Dat zei voorman Geert Wilders vanmiddag bij aanvang van het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Aftreden is voor de ervaren politicus geen optie. ,,U zult me nooit zien gaan.’’