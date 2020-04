Geert Dales stapt op als voorzitter 50Plus

Dales: ,,Een paar jaar geleden kampte ik met een hele zware depressie. Daar ben ik heel goed uitgekomen, vooral dankzij mijn echtgenoot. Toen de vrolijkheid weer terugkwam in het leven, heb ik hem beloofd voortaan altijd het zonnetje in huis te zijn. Daar kwam na mijn aantreden als voorzitter van 50Plus al heel snel de klad in. Daarna is het nooit meer leuk geworden."

De voorzitter van 50Plus, die de laatste weken in de clinch lag met partij-oprichter Jan Nagel, de meeste Kamerleden en provinciale voorzitters van de partij, kon de belofte aan zijn man nog maar op één manier waarmaken: ,,Ik moet hier wegwezen!”

De andere twee partijbestuurders van 50Plus - Robert Gielisse en Bert Kannegieter - vertrekken ook, omdat zij collegiaal willen zijn met Dales. ,,Hier geldt: samen uit, samen thuis”, aldus de afzwaaiende partijvoorzitter.

Krol iets eerder op de hoogte

Partijleider Henk Krol werd al iets eerder op de hoogte gesteld van het besluit van het hoofdbestuur. Krol laat weten het nieuws kort voor de uitzending te horen te hebben gekregen en zich nu te gaan beraden op zijn volgende stappen. ,,Hoe kan ik mijn kiezers ook in de toekomst het beste blijven dienen?”

Jan Nagel zegt niet blij te zijn met het vertrek van Dales, met wie hij toch ook ruzie had. Nagel: ,,Ik vind het jammer dat het zo gelopen is, maar het vertrek van Geert was onvermijdelijk. Hij was zeker iemand die met goede bedoelingen bij ons was gestart, maar problemen heeft gekregen met Kamerleden en bestuurders in het land.”

Volgens Corrie van Brenk, het 50Plus-Kamerlid waar de partijvoorzitter persoonlijk het meeste problemen mee had, ligt het vertrek van Dales ‘in de lijn der verwachting’. ,,Inmiddels hadden zo’n negentig vooraanstaande partijleden het vertrouwen in hem opgezegd, dus de situatie werd onhoudbaar. Ik hoop dat we dit boek nu snel kunnen dichtslaan."