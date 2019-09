Geert Wilders: Ik heb niets aan debat na vonnis

Grapper­haus maakt bij uitzonde­ring stukken zaak-Wil­ders openbaar

10 september Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maakt de documenten openbaar die de rechter in de zaak-Wilders heeft opgevraagd over de vervolging van de PVV-leider. Hij gaat ook nog eens kijken of hij in de toekomst in soortgelijke gevallen meer met de Kamer kan delen.