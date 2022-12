‘Gegevens van duizenden FvD’ers op straat door lek in Forum-app, ook 06-nummer Baudet openbaar’

Kaag belooft dat contant geld blijft naast digitale euro, ‘maar er is nog geeneens een voorstel’

Minister van Financiën Sigrid Kaag garandeert dat iedereen in de toekomst met contant geld kan blijven betalen. In de Tweede Kamer en bij protestgroepen leeft de angst dat cash verdwijnt nu er in Europa wordt gedacht over invoering van een digitale euro.

23 november